Calhanoglu-Milan: parti vicine per il rinnovo

Dopo le prime settimane di gelo, Calhanoglu e il Milan sembrano un po’ più vicini. A riportarlo è ‘Tuttosport’, che nell’edizione odierna parla dell’imminente incontro tra le parti per portare compiere passi decisivi verso il rinnovo di contratto. Domani infatti, l’agente del turco sarà in Italia per incontrare i vertici rossoneri e cercare la quadra economica che vada bene per tutti.

Intanto però, il Milan si tutela e oltre ad aver avviato già i contatti con il Real Madrid per Diaz, il diavolo tiene d’occhio la Dea a causa della sua tumultuosa situazione riguardante il Papu Gomez. La priorità comunque resta il rinnovo di Hakan Calhanoglu.