CdS – Milan, si complica il rinnovo di Donnarumma

Gianluigi Donnarumma vuole restare al Milan, ma il rinnovo, in scadenza il 30 giugno 2021, non è ancora arrivato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Mino Raiola, agente del portiere rossonero, avrebbe fatto capire a Maldini e Massara che la proposta di rinnovo non sarebbe sufficiente. Il Milan offre 7 milioni di euro netti a stagione, lo stesso ingaggio percepito da Zlatan Ibrahimović.

Secondo quanto riportato dal quotidiano romano Raiola, avrebbe ricevuto offerte economiche più alte per il proprio assistito. Il Milan sembra essere stato chiaro: basta rilanci.

Per il club rossonero, offrire al ragazzo 7 milioni di euro netti a stagione è un grande sforzo economico e un possibile rischio per il bilancio. Il Milan rimane comunque ottimista, la trattativa potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di una clausola di rescissione nel nuovo contratto di Donnarumma con il Milan.