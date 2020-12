CM.com – Riecco Colombo contro lo Sparta Praga: il suo futuro è ormai deciso

Questa sera il Milan giocherà l’ultima gara dei gironi di Europa League avendo già la qualificazione in tasca, ed anche per questo, Stefano Pioli darà spazio a chi fino ad ora ne ha avuto di meno.

Tra questi, ci sarà sicuramente Lorenzo Colombo, che in quest’inizio di stagione si è già fatto notare per il gol proprio in Europa League nel match contro il Bodo/Glimt. E proprio in Europa avrà una nuova occasione, questa sera, quando guiderà l’attacco rossonero.

Inoltre, come riportato da calciomercato.com, la dirigenza del Milan ha deciso di rifiutare tutte le offerte per l’attaccante ricevute nell’ultima sessione di mercato e con ogni probabilità, farà lo stesso a gennaio: nel corso della stagione, dunque, sarà lui il vice Ibrahimovic.