CM.com – Troppi gol subiti con le piccole, Maldini deve intervenire sul mercato

Senza ombra di dubbio, l’inizio di stagione del Milan è da incorniciare: primo posto in Serie A con zero sconfitte e passaggio del turno europeo come primi della classe. Nelle ultime settimane però, complici assenze pesanti come Ibrahimovic, Bennacer, Kjaer e anche Theo nel match di ieri contro il Genoa, i rossoneri hanno incontrato più di qualche difficoltà, specialmente a livello difensivo.

Come riportato da calciomercato.com, infatti, i quattro gol subiti nelle ultime due gare contro Parma e Genoa, non proprio delle corazzate, hanno lanciato un campanello d’allarme: le assenze dei titolari pesano come un macigno e con Duarte e Musacchio ormai considerati fuori dal progetto, tolti Kjaer e Romagnoli manca un punto di riferimento arretrato.

Proprio per questo, la dirigenza rossonera avrebbe intenzione di accelerare le operazioni sul mercato, con Kabak e Simakan sempre in cima alla lista dei desideri: l’obiettivo di Maldini è quello di consegnare a Pioli un rinforzo fondamentale possibilmente in tempi abbastanza brevi.