CM.it – Kabak e Simakan sempre in cima alla lista di mercato, ma spunta Diakhaby del Valencia

Non è un mistero che la dirigenza del Milan sia alla continua ricerca dell’innesto giusto per il pacchetto difensivo di Pioli, in particolar modo dopo l’infortunio di Kjaer nel match di ieri contro il Celtic, che ha permesso ai rossoneri di strappare il pass per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League.

Kabak dello Schalke 04 e Simakan dello Strasburgo sono da tempo nel mirino di Maldini, che certamente proverà ad affondare nuovamente già durante la prossima sessione di mercato, ma, come riportato da calciomercato.it, ci sarebbe un altro nome che i rossoneri starebbero prendendo in considerazione, ovvero quello di Diakhaby del Valencia: per il centrale francese il Milan potrebbe giocarsi la carta Castillejo, con i calciatori valutati entrambi circa 15 milioni di euro.