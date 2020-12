CM – Passi avanti per il rinnovo di Calhanoglu

La dirigenza del Milan e Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu, avevano in programma un incontro per parlare del rinnovo di contratto del trequartista con il Milan. I rossoneri hanno messo sul piatto 3,5 milioni di euro contro i 6 richiesti dall’agente per il rinnovo.

Arrivato a Casa Milan, Stipic, ha incontrato Maldini e Massara con i quali ha tenuto un colloquio durato circa 3 ore.

Durante l’incontro, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, si sono fatti passi avanti verso il rinnovo anche se non sono bastati per la definitiva fumata bianca. Saranno, infatti, fissati altri summit nel corso delle prossime settimane dove si continuerà a parlare del rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu.