Condò: “Sul Rinnovo di Donnarumma Raiola non ha il coltello dalla parte del manico”

Paolo Condò, noto giornalista di Sky Sport, è intervenuto sulla questione legata al rinnovo di Gigio Donnarumma che tanto fa spaventare i tifosi rossoneri in merito ad un suo possibile addio: “Raiola con Donnarumma è in difficoltà perché Donnarumma vuole giocare al Milan a vita e questo per un procuratore non è una buona notizia. Raiola cerca di trarre il massimo con le armi che ha, ma non ha il coltello dalla parte del manico. Donnarumma gli dice sempre “Ottieni tutto quello che puoi ottenere, tenendo conto che io voglio giocare nel Milan’ “.