Corriere della sera – Milan, per il centrocampo l’ obiettivo è Soumarè

Tra una settimana esatta si aprirà ufficialmente la sessione invernale del calciomercato. Tanti i nomi fatti in orbita Milan per quanto riguarda il difensore centrale e il vice Ibra, nonostante la società abbia più volte smentito quest’ ultima ipotesi. L’ edizione odierna del Corriere della Sera pone l’ attenzione anche sulla concreta possibilità di acquistare un rinforzo a centrocampo. L’ obiettivo numero uno è Boubakary Soumaré, calciatore classe 1999 del Lille. La dirigenza rossonera ha messo gli occhi sul calciatore da tempo e il mese di gennaio potrebbe essere l’ occasione per affondare il colpo