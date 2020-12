CorSera – Oddo: “Il Milan può giocarsi lo scudetto. Mercato? Hanno bisogno di un difensore. Simakan non lo conosco, può essere un’alternativa giusta”

Massimo Oddo, ex allenatore del Pescara ed ex calciatore del Milan, si è pronunciato al Corriere della Sera sul Milan di Pioli e della stagione che sta portando buoni risultati: “Il Milan può giocarsi lo scudetto. La testa nel calcio di oggi decide l’80 per cento delle situazioni. Le altre hanno magari valori superiori, il Milan ha l’entusiasmo, l’ambiente giusto e una linea comune tra società e squadra. Non ci sono quegli screzi in spogliatoio che tanto pesano in un campionato”.

Ha parlato anche dei possibili rinforzi che in vista della seconda parte del campionato potrebbero consolidare una squadra già molto forte: Il mercato? Hanno bisogno di un difensore così perché sono un po’ cotti e un po’ corti: giocano spesso gli stessi. Dietro necessitano di cambi di peso per Kjaer e Romagnoli. Simakan? Non lo conosco nel dettaglio, può essere però un’alternativa giusta per età e prospettiva”.