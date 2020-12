CorSera – Vicino il rinnovo di Donnarumma, ma c’è un nodo ancora da sciogliere

Quello del rinnovo di Gianluigi Donnarumma è un tema molto caldo nelle ultime settimane in casa Milan: la volontà di entrambe le parti è quella di arrivare ad un accordo per poter proseguire il rapporto, ma ci sono ancora delle questioni da risolvere.

Come riportato dal Corriere della Sera, Donnarumma è diventato un leader ormai della squadra di Pioli ed il fatto che il suo contratto scada il prossimo giugno obbliga la dirigenza rossonera e Mino Raiola, agente del calciatore, a trovare un principio d’intesa in tempi non troppo lunghi.

L’accordo è sicuramente più vicino di qualche settimana fa, ma ci sarebbe un importante nodo da sciogliere, oltre a quello relativo all’ingaggio dove balla un milione di euro tra domanda ed offerta, che riguarderebbe la volontà del potente procuratore del portiere di inserire una clausola rescissoria in caso di mancata qualificazione alla Champions, clausola che Maldini però vorrebbe evitare: dovesse risolversi la questione clausola, il prolungamento del portiere diventerebbe ormai cosa fatta.