CorSport – Sacchi: “Le grandi stanno riprendendo il loro ruolo di guida, penso al Milan che è primo”

Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport in merito alle qualificazione delle sei italiane alle fasi finali delle due competizione europee, parlando anche del Milan. Le sue parole:

“Qualcosa sta succedendo, vedo una nuova mentalità. In Europa se non giochi per vincere non vai da nessuna parte, è un’evidenza che io vado ripetendo da anni, ma che finalmente ora stanno cogliendo in molti. Prima erano le piccole a mostrare il calcio migliore: penso ad Atalanta, Sassuolo, Verona. Ora finalmente le grandi stanno riprendendo il loro ruolo di guida, di esempio. Penso al Milan dei giovani che è primo.”