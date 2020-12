Costacurta: “Gullit e Van Basten appoggiarono i materassi contro le finestre”

Alessandro Costacurta ha raccontato, ai microfoni di SkySport, un aneddoto accaduto alla vigilia della sfida contro lo Sporting Gijon in Coppa Uefa nel 1987. La prima partita fu vinta dagli spagnoli per 1-0, ma il risultato venne ribaltato dai rossoneri nella gara di ritorno a San Siro. Eccole parole di Costacurta:

“La notte vennero i tifosi dello Sporting fuori dall’albergo per non farci dormire, Gullit e Van Basten furono più veloci e spostarono dei materassi dalle camere contro le finestre. Non sentimmo il rumore ma non avevamo più alcuni materassi, così alla fine non dormimmo comunque”