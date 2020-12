In casa Torino torna di moda il nome di Patrick Cutrone, in uscita dalla Fiorentina dopo appena anno di prestito dal Wolverhampton. L’ex Milan adesso costa meno di 10 milioni, la metà di quanto chiedevano i rossoneri qualche anno fa. Come riferito da Tuttosport il giocatore accetterebbe i granata anche in caso di offerta di prestito.