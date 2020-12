Dalot a Sky: “La squadra e Pioli sono fantastici. Vincere un trofeo? Andiamo un passo alla volta”

Diogo Dalot è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match europeo vinto questa sera dal Milan contro lo Sparta Praga. Le parole:

Sulla prova di stasera: “La squadra è stata fantastica, abbiamo dimostrato di essere una squadra di 25 giocatori, non solo 11”.

Su Hauge: “E’ in ottima forma, ha continuità, è un grande acquisto per il Milan. Tutta la squadra lo aiuta”.

Su mister Pioli: “E’ un allenatore fantastico, i rapporti con lui sono straordinari, il modo con cui comunica con noi, proprio per questo stiamo giocando così bene. E’ davvero una grande squadra”.

Sugli obiettivi che si pone il Milan: “Troppo presto per fissare degli obiettivi, andiamo step by step. Tutti sogniamo di vincere trofei, perché non sognare lo scudetto o l’Europa League, in tutte le competizioni partecipiamo per vincere. Sappiamo che tutte le competizioni sono difficili”.

Sul suo ex allenatore Mourinho: “E’ stato uno degli allenatori più importanti nella mia breve carriera finora, è stata un’ottima esperienza. In questo momento è il tecnico del Tottenham, io sono concentrato completamente sul Milan”.