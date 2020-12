DAZN – Calabria: “Partita complicata ma bravi a recuperare. Ci sono tanti giocatori fuori e non è facile”

Le parole di Davide Calabria ai microfono di DAZN nel post Genoa-Milan: “Una partita complicata, il campo era brutto e pesante. Abbiamo anche tante assenze. Abbiamo avuto tante occasioni e dobbiamo sfruttarle di più. Ultimamente non riusciamo a fare gol subito ma poi siamo stati bravi a recuperare”.

Il suo stato di forma: “Sto bene fisicamente e mentalmente, sto cercando di ripagare la fiducia del Mister. La continuità, la fiducia, il momento della squadra, la voglia di rivalsa dell’ anno scorso sono tutte cose che mi hanno portato a migliorare. Poi più fai bene e più ti carichi”.

Il rapporto con Mister Pioli: “Per lui la cosa fondamentale è non mollare e continuare come stiamo facendo. Abbiamo tanti giocatori importanti fuori e non è facile. È fondamentale che tutti mettano fuori qualcosa in più. Dobbiamo continuare questa striscia positiva che stiamo avendo se vogliamo arrivare in alto”.