DAZN – Inzaghi: “Risultato bugiardo, dispiace”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN a fine partita. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Mi ha fatto arrabbiare il risultato, è bugiardo per quello che si è visto in campo. Siamo venuti qua con problemi di formazione, meritavamo molto di più. Penso che la Lazio abbia fatto un’ottima gara, ma abbiamo concesso due gol su palla inattiva. Abbiamo avuto il predominio qui a San Siro, deve essere uno stimolo per i ragazzi: ovviamente spiace per il risultato. Giocata su Milinkovic? Abbiamo avuto tante situazioni, dopo il 2-2 avevamo in mano la partita, poi sapevamo di giocare contro una squadra forte, c’è un motivo se è ancora imbattuta. Però i ragazzi devono prendere tanto da questa gara, tranne il risultato ovviamente. Abbiamo avuto il dominio qui a San Siro e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Palle inattive? Sul primo gol la marcatura su Rebic andava fatta meglio, così sul gol di Theo Luis Alberto lo ha marcato troppo distante. Spiace per i ragazzi perché si meritavano molto di più. Problema vero della Lazio? È che bisogna fare più attenzione. Abbiamo concesso il rigore e due palle inattive, e Reina ha fatto una gran parata. Con questo Milan non puoi permetterti errori, ma venire a Milano con questa personalità è di buon auspicio. Ripartiamo dalla prestazione. I cambi e il finale? Tutte e due le squadre erano stanche, non è semplice, sembravamo avercene più noi, poi abbiamo preso quel gol sul finale che non ci stava. Immobile e Milinkovic non ce la facevano più. Caicedo era uscito un po’ affaticato dall’ultima partita, e nell’ultimo allenamento Muriqi aveva fatto bene.”