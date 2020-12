DAZN – Pioli: “Prendiamo un po’ troppi gol, ma ci abbiamo messo l’anima anche stasera”

Ecco le parole di Stefano Pioli al termine della partita contro il Genoa, ai microfoni di DAZN:

“È stata una partita complicata, difficile, con un avversario che ci ha chiuso molti spazi. È stata una partita complicata. Iniziamo a prendere un po’ troppi gol, poi la partita è stata molto fallosa, su un campo complicato. Le assenze? È chiaro che quando hai fuori cinque o sei giocatori cambiano le caratteristiche delle squadre. Per un lungo periodo siamo stati senza infortuni, adesso dobbiamo stringere i denti. Mancanza di Theo? Il Genoa ha preparato la partita chiudendo gli spazi e sarebbe stato difficile anche per lui trovare spazio lì sulla sinistra. Siamo stati nella partita e abbiamo giocato. Nonostante le assenze, ci abbiamo messo l’anima. Il ruolo migliore per Tonali? Cambia poco se gioca a due o a tre, sa fare entrambe le fasi. Oggi c’erano pochi spazi, ma lui ha le qualità per inserirsi. È un centrocampista completo. Le prossime partite? Il nostro obiettivo è quello di migliorare il campionato scorso, manchiamo dalla Champions League da tanti anni e vorremo tornare lì. Le prossime due partite saranno difficili e importanti ma non determinano la nostra ambizione. Siamo all’inizio della nostra salita e finché non saremo in vetta non possiamo sentire la fatica. Il mio regalo di Natale? Prestazioni positive nelle prossime due gare: abbiamo altre due partite e dobbiamo ottenere il massimo, ci sono 6 punti a disposizione. Così potremo passare un buon Natale. Rinnovo di contratto? Settimana scorsa ho fatto una battuta, sono contentissimo così. Il futuro lo vediamo strada facendo”.