DAZN – Theo: “Sono felice di questa squadra”

Theo Hernández, eroe di questa serata, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Lazio. Ecco le sue parole:

“Un gol speciale, per me e per la squadra. Peccato non aver festeggiato qui con i tifosi un anno davvero molto speciale. Il mio rapporto con Maldini? È fantastico che Maldini, il miglior terzino sinistro della storia, scenda dalle tribune ad abbracciarmi. La Lazio è molto forte ma abbiamo fatto una grande partita. Io il terzino migliore d’Europa? Io mi alleno tutti i giorni per diventare il miglior terzino sinistro del mondo, però ringrazio anche i miei compagni che mi danno una grande mano. Sono felice di questa squadra.”