Secondo Tuttosport, il Milan non è l’unica squadra italiana interessata a Memphis Depay. Sembra possa esserci, infatti, un derby di mercato con la Juventus. I bianconeri ci starebbero pensando come colpo a parametro zero per la prossima stagione. Al Milan piace molto il forte attaccante del Lione, ma al momento non c’è stata nessuna avance concreta. Anche perché la richiesta d’ingaggio sarebbe sui 5 milioni di euro, piuttosto alta per le casse milaniste. Non è tutto però. C’è un altro motivo che bloccherebbe il Milan, ossia la presenza di un terzo incomodo che si è fatto avanti e che risponde al nome del Barcelona.