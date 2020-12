Europa League – Quanto vale il passaggio del turno per il Milan

La qualificazione ai sedicesimi di Europa League da prima in classifica ha portato dei benefici sportivi in vista dei sorteggi di lunedì 14. Ma non è tutto. Anche le casse rossonere possono beneficiare dell’ avvenuta qualificazione. Come riporta Calcio e Finanza prima di disputare le gare valide per la fase a gironi, i rossoneri avevano incassato 5,99 milioni di euro tra bonus per la partecipazione alla competizione (2,92 milioni) e ranking storico (3,07 milioni).

Grazie alle quattro vittorie (2 contro il Celtic e Sparta Praga), il Milan ha incassato 2,47 milioni di euro (570 mila euro a vittoria). Il pareggio con il Lille ha portato 190 mila euro. A questi va aggiunto il bonus da 1 milione per il primo posto nel girone.

La qualificazione matematica ai sedicesimi di finale ha inoltre garantito un ulteriore bonus pari a 500 mila euro. L’ incasso totale del club rossonero ammonta a 9,96 milioni totali. A questa cifra non va aggiunto il marketpool (redistribuzione dei diritti televisivi) perchè attualmente non è calcolabile dato che la UEFA ha rivisto le cifre al ribasso a causa dell’emergenza Coronavirus.