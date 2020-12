Dalle urne di Nyon sono appena stati sorteggiati gli avversari del Milan per i sedicesimi di Europa League. Saranno i serbi della Stella Rossa.

In virtù del primo posto ottenuto nel girone, i rossoneri di Mister Pioli giocheranno la gara d’ andata a Belgrado il prossimo 18 febbraio. Ritorno in programma una settimana dopo, 25 febbraio, a San Siro.