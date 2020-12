France Football, autorevole rivista sportiva francese, ha reso noto il “Dream Team del Pallone d’Oro” ovvero gli undici della storia del calcio. Un plebiscito per il terzino sinistro. Per il ruolo trionfa Paolo Maldini; è lui il miglior terzino sinistro della storia del calcio. Riconoscimento importante anche per Cafù, eletto come miglior terzino destro della storia.