Il Milan sta vivendo un grande momento sul piano dei risultati eppure qualche giocatore non sembra essere contento e lamenterebbe poco spazio. Proprio per questo, come riferisce il Corriere dello Sport, Andrea Conti e Pierre Kalulu sarebbero intenzionati a valutare qualche offerta per gennaio.

Nel caso di Musacchio, invece, il giocatore è in scadenza a giugno e non ha alcuna intenzione di rinnovare. Lascerà quindi il club a parametro zero.