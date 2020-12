Florian Thauvin è un obiettivo dichiarato del Milan, ma solo per il mercato della prossima estate. Il giocatore andrà infatti in scadenza al termine della stagione, e potrebbe arrivare a parametro zero. Secondo quanto riportato da diversi media francesi, però, l’Olympique Marsiglia avrebbe preso una decisione definitiva: il fantasista verrà venduto a gennaio. Se Maldini e Massara vogliono portarlo in Serie A, quindi, dovranno fare uno sforzo già per la sessione invernale di calciomercato.