Gazzetta Sports Awards 2020, Ibrahimovic vince il premio Leggenda

Zlatan Ibrahimovic trionfa ai Gazzetta Sports Awards 2020: lo svedese è il vincitore del premio Leggenda. L’attaccante rossonero, in collegamento da remoto, ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Come faccio ad essere ancora così in forma? Mi sto allenando tanto, dopo i 30 anni mi sentivo che dovevo fare ancora di più per stare bene. Il mio arrivo al Milan è una sfida diversa, non erano al top e non era facile, perché in passato chi era tornato al Milan non era riuscito ad affermarsi nuovamente. Ho detto: sono Zlatan Ibrahimovic, cambiamo le cose“.

“Ogni trofeo che ho vinto ha la sua storia, e significa che ho fatto qualcosa di buono, di positivo. La squadra deve avere il coraggio di vincere lo Scudetto, abbiamo fame e voglia. Allenarmi sempre è la mia mentalità, alla mia età bisogna continuare a credere in se stessi“.