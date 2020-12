GdS – Caccia al vice-Ibra, tre nomi sul taccuino: Jovic, Edouard e Scamacca

Il Milan continua a lavorare per un vice-Ibra a gennaio. I rossoneri, stando a quanto riporta la Gazzetta, starebbero valutando tre piste per l’attacco: Jovic, Edouard e Scamacca. La pista Jovic affascina la dirigenza, anche perchè i contatti sono continui e l’ex Eintracht potrebbe arrivare a Milano con un’operazione simile a quella “Diaz”. Edouard del Celtic, invece, piace e il calciatore ex Psg si trasferirebbe volentieri in rossonero. L’altra opzione porta a Scamacca, in prestito al Genoa dal Sassuolo. I neroverdi, però, chiedono almeno 25mln di euro per lasciar partire il centravanti, una pista molto complicata e un investimento importante da fare.