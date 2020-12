GdS – “Così si vincono gli scudetti”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia il Milan. “Così si vincono gli scudetti. Non è soltanto un Milan bello e sbarazzino. I rossoneri soffrono, così come contro il Celtic, ed espugnano Marassi nonostante le assenze”. Il quotidiano sottolinea anche alcuni aspetti negativi come la seconda frazione di gioco e le attenuanti del caso. Il Milan ha battuto la Sampdoria senza la propria spina dorsale: Kjaer, Bennacer e Ibra sono al momento calciatori fondamentali e imprescindibili. I rossoneri mantengono la vetta della classifica a più cinque sull’Inter e più sei su Juventus e Napoli, portandosi a casa una “partita sorca”.