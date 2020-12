GdS: “Gli stadi riapriranno in Primavera”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, starebbe maturando l’idea di riaprire gli stadi a Marzo. Per il momento la questione relativa alla riapertura degli stadi in Italia non è all’ordine del giorno e fuori dai radar, ma nel caso non dovesse esserci una nuova ondata e un’ulteriore incremento di contagi, ci sarebbe un orizzonte temporale.

L’inizio delle vaccinazioni e i contagi in calo creerebbero uno scenario in grado di condurre verso la riapertura. Il modello inglese, con l’idea di una riapertura sparigliata, non sembra convincere. Si punterà su una riapertura generalizzata.