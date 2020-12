Zlatan Ibrahimovic vuole tornare in campo il prima possibile. Dopo l’infortunio contro il Napoli, come sottolinea la Gazzetta, Zlatan mise nel mirino la trasferta di Genova. Da milanello fanno sapere che non si correranno rischi. Il primo controllo, lunedì, è andato bene, ora Ibra ne effettuerà un altro venerdì per sapere se ci sarà a Genova.