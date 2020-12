GdS – Ibrahimovic potrebbe essere convocato per il Sassuolo, Kjaer invece out contro i neroverdi

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione legata ai diversi infortuni in casa Milan, che hanno influito negativamente sulle ultime uscite dei rossoneri.

Le assenze più pesanti sono sicuramente quelle di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, due dei maggiori pilastri dello scacchiere tattico di Pioli: il difensore danese sarà sicuramente out nella gara contro il Sassuolo e proseguirà il suo programma di recupero dall’infortunio subito al retto femorale della coscia destra, con Pioli che spera di riaverlo il prima possibile.

Per lo svedese, invece, il rientro sembra essere più vicino: anche lui, come Kjaer, ieri si è allenato a parte, ma tra oggi e domani lo staff medico, per il quale la massima cautela è d’obbligo, prenderà una decisione definitiva su una sua eventuale convocazione, che arriverà solo se le condizioni dello svedese lo permetteranno.