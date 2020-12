GdS – Il punto sul mercato: difensore, Szoboszlai e Calhanoglu

Grandi movimenti di mercato in casa Milan. Il club rossonero – come sottolinea la Gazzetta – si starebbe già muovendo in vista dei prossimi mesi. Priorità al difensore centrale: Duarte e Musacchio non convincono e si proverà a prendere un centrale già a gennaio. Tre i nomi sul taccuino della dirigenza: Simakan, Kabak e Lovato. Il budget è di 15-20mln. Per l’estate, invece, occhi sul vice Theo: piace Mendès dello Sporting.

Capitolo esterni e trequartisti. Nuovi contatti con Szoboszlai e il suo entourage. L’ungherese piace moltissimo per caratteristiche tecniche, ma la concorrenza è molta. Sarebbe più facile arrivare al giocatore del Salisburgo qualora Calhanoglu dovesse essere ceduto. Chiusura con Castillejo: lo spagnolo ha mercato, il Milan ha già bloccato Thauvin come sostituto.