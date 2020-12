GdS – Il punto sulla situazione riscatti di Brahim Diaz e Dalot

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione legata a Brahim Diaz e Dalot: i due calciatori sono arrivati al Milan con la formula del prestito secco e per questo si cercherà una soluzione per entrambi nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda lo spagnolo, i rossoneri sono molto soddisfatti del suo rendimento e l’intenzione sarebbe quella di trattenerlo in squadra. Paolo Maldini, anche se in sede di trattativa non ha ottenuto dal Real Madrid un accordo per il diritto di riscatto, ha comunque un gentlemen agreement con la società madrilena per discutere dell’eventuale acquisto a titolo definitivo del calciatore, sulla base di 25-30 milioni di euro.

Stesso discorso per Diogo Dalot, arrivato in prestito secco dal Manchester United: il terzino però, non ha avuto lo stesso minutaggio di Diaz per poter dimostrare il proprio valore e nelle prossime settimane si capiranno meglio le intenzioni del club rossonero a riguardo.