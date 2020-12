GdS – Serve un vice Ibra: idea Giroud. Per la difesa Kabak resta in pole

L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic ha evidenziato come la rosa sia corta in quel reparto e i soli Colombo e Rebic non bastano per sostituire lo svedese.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta pensando a Olivier Giroud come vice Ibra. Il francese però si trova bene a Londra e il Chelsea non ha intenzione di cederlo, quindi l’affare risulta complicato.

La priorità resta in difesa, dove, senza Kjaer i rossoneri hanno avuto molti problemi. La dirigenza rossonera sta lavorando a riguardo, primo tra tutti è il centrale dello Schalke, Ozan Kabak. Le trattative sono avviate da tempo, si cercherà di chiudere a gennaio.