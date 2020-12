Genoa-Milan, le formazioni ufficiali: Theo in panchina, c’è Dalot dal 1′

Genoa e Milan sono pronte a scendere in campo per la gara valida per la 12ª giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali.

GENOA (4-4-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Ghiglione, Shomurodov, Lerager, Sturaro; Destro, Pjaca A disp: Paleari, Zima, Criscito, Czyborra, Pellegrini, Badelj, Behrami, Caso, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Zajc, Scamacca, Dumbravanu. All. Maran

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rafael Leao; Rebic. A disp: A. Donnarumma, Tătărușanu, Theo, Conti, Duarte, Musacchio, Díaz, Hauge, Krunić, Saelemaekers, Colombo, Maldini. All. Pioli