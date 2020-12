Geoffrey Moncada: “Seguivamo Theo Hernandez da 4-5 anni, non c’è stata concorrenza”

Geoffrey Moncada, il capo scout del Milan è intervenuto al ‘Podcast Prolongation’ del giornalista francese Johann Crochet, nel quale ha parlato di vari aspetti tra cui l’acquisto di Theo Hernandez, forse una delle operazioni più importanti negli ultimi anni del club rossonero: “E’ un giocatore che conosciamo dall’U17/U19 dell’Atletico Madrid. E’ stato un lavoro durato 4-5 anni. E l’opportunità di prenderlo è arrivata quando era un po’ in difficoltà al Real Madrid, che aveva appena preso Ferland Mendy. Avevamo visto le sue partita da giovane, i suoi progressi alla Real Sociedad in prestito, avevamo parlato con il suo entourage. Theo è un treno. Lui distrugge tutta la fascia sinistra. Nel calcio di oggi i terzini sono così e li vogliamo così. Il terzino moderno in una grande squadra deve essere un treno, correre tanto, come un matto. Lo seguivamo già all’Atletico Madrid, poi al Real Madrid, poi è andato in prestito alla Real Sociedad e mi dicevo come fosse possibile che nessuno si fosse interessato a lui, e la verità è che non abbiamo avuto tante concorrenza quando lo abbiamo preso. Paolo Maldini ha fatto un grande lavoro, ha parlato con i dirigenti del Real Madrid e con Theo”.