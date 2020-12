Giudice Sportivo: Non c’è condotta violenta di Candreva su Tonali

Il Giudice Sportivo in seguito alla verifica con la prova tv, ha deciso di non squalificare Antonio Candreva. Dopo aver acquisito ed esaminato le immagini del gesto del giocatore della Sampdoria, che aveva preso per un orecchio Sandro Tonali nella gara contro il Milan di domenica. Secondo il giudice quindi, non è stato un gesto violento da parte dell’ex interista. Anche al VAR durante la partita, era stato giudicato l’episodio in modo non cattivo. Pertanto Antonio Candreva potrà regolarmente essere convocato nella sfida contro il Napoli.