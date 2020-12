Gomez addio all’Atalanta: il Milan osserva

Papu Gomez e l’Atalanta si saluteranno. Un addio shock derivato da una presunta litigata tra il capitano orobico e l’allenatore Gian Piero Gasperini. L’argentino ha confermato tramite il suo profilo Instagram che ormai l’avventura bergamasca è giunta a destinazione. Questo ha scatenato le voci di mercato attorno al fantasista classe ’88.

Secondo “La Gazzetta dello Sport” infatti, le big di Serie A si sono messe subito alla finestra per capire l’evoluzione della vicenda. Il Milan è tra queste: nonostante il profilo non sembra in realtà compatibile col progetto rossonero, in Via Aldo Rossi restano comunque vigili su questa possibile occasione di mercato. Sulle tracce del ‘Papu’ ci sarebbero anche Inter, Roma e all’estero il PSG.