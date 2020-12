Ibrahimovic out anche contro il Genoa: lavoro personalizzato per lo svedese

Zlatan Ibrahimovic non sarà presente domani nella sfida contro il Genoa. l’attaccante svedese, spera di ritornare in campo domenica, a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Pian piano si sta riprendendo dopo lo stop di oltre tre settimane dalla lesione al bicipite femorale, è tornato ieri a fare lavoro personalizzato, insieme a Simon Kjaer, anche lui ancora indisponibile. Stefano Pioli quindi dovrà fare a meno dell’attaccante svedese per la settima partita di fila fra campionato ed Europa League, anche se il Milan non ha sofferto troppo la sua mancanza, visto che senza di lui sono arrivate cinque vittorie e due pareggi.