GdS – Esami clinici ok per Ibrahimovic: potrebbe tornare già per il doppio impegno col Torino!

Nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic è rientrato a Milano insieme alla moglie Helena, dopo le brevi vacanze natalizie passate a casa. Lo svedese non vede l’ora di tornare in campo e ha ottenuto anche una buona notizia. Come riporta La Gazzetta dello Sport in data odierna, gli ultimi esami clinici alla quale Zlatan si è sottoposto sono andati bene, la lesione al polpaccio è guarita. Adesso c’è solo da capire effettivamente quanto ci sarà da attendere ancora per il Milan e per mister Pioli, pur di rivedere in campo il proprio asso. Questo perché, giustamente, lo staff medico del Milan non ha intenzione di forzare o anticipare i tempi di guarigione, rischiando invece di allungarli: Ibra tornerà a disposizione solo quando sarà al 100 percento.

Il numero 11 rossonero salterà certamente le gare contro Benevento e Juventus di Serie A. Tuttavia, stando a quanto riferito dalla Rosea stessa, Ibra potrebbe rientrare già per la doppia sfida con il Torino prima in campionato (9 gennaio) poi in Coppa Italia (il 12), anziché attendere la gara di Cagliari-Milan in programma il 18 gennaio.