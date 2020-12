GdS – Ibra rientrerà a metà gennaio, salta anche la Juve: si punta il ritorno per la sfida contro il Cagliari

Secondo quanto rivelato quest’oggi dal quotidiano de La Gazzetta dello Sport, ci sarà ancora da aspettare per il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic: l’infortunio al polpaccio non sembrava così serio al punto tale da far saltare allo svedese le partite pre-natalizie, ma vari accertamenti hanno svelato l’identità del guaio. Secondo il quotidiano, infatti, Ibra ne avrà ancora per quasi un mese.

La Rosea, infatti, prima sottolinea come nelle prossime ore verrano ancora effettuati nuovi accertamenti medici per valutare la condizione del polpaccio di Ibrahimovic, appena tornato dalle sue brevi vacanze in Svezia, poi abbozza la data di rientro del numero 11 milanista: dovrebbe rientrare alla metà del mese di gennaio, quindi con la gara del 18 contro il Cagliari nel mirino. Questo vorrà dire che l’asso svedese salterà le prossime quattro gare, contro Benevento e Juventus in campionato oltre alla doppietta col Torino prima in Serie A poi in Coppa Italia.