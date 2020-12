Infortuni Milan, doppio rientro prima di Natale: Ibrahimovic torna col Sassuolo, Kjaer il 23 contro la Lazio

“Ibra lavora e non rischia. Torna contro il Sassuolo“: questo il titolo dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che rimarca come Zlatan Ibrahimovic non abbia rischiato di tornare in campo anzitempo per eventualmente perdere una sfida chiave contro una delle squadre più in forma del campionato. Lo svedese, quindi, non ci sarà nella gara di questa sera contro il Genoa per evitare eventuali ricadute, ma tornerà direttamente contro i neroverdi.

Anche Simon Kjaer migliora, ma per rivederlo in campo servirà qualche giorno in più: secondo Tuttosport, infatti, il centrale danese eviterà di giocare sia con il Genoa sia con il Sassuolo, per tornare comunque prima di Natale a disposizione di mister Pioli. Il difensore rossonero, infatti, potrebbe tornare in campo all’antivigilia natalizia, mercoledì 23 appunto, contro la Lazio di Simone Inzaghi.