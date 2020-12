CorrSera – Ibra può tornare già domenica contro il Parma: venerdì il test decisivo

Probabilmente, Zlatan Ibrahimovic tornerà a disposizione di mister Stefano Pioli per il match in casa del Genoa, da giocare mercoledì 16 dicembre. Sta di fatto, però, che Ibra ha tantissima voglia di tornare in campo e vuole tornarci già questa domenica nel match interno della undicesima giornata di Serie A contro il Parma. Stamane, il Corriere della Sera ha spiegato la situazione:

A Milanello tutti vanno per la cautela massima, vista l’importanza di Ibrahimovic. Lo svedese è quasi del tutto recuperato e sicuramente spingerà per scendere in campo già domenica contro i ducali. Come al solito, l’ultima parola spetterà a Zlatan, il quale è probabile che se vorrà giocare, giocherà.

In ogni caso, anche se Ibra rimane fondamentale per il suo Milan, sarà anche meglio aspettare tre giorni in più per rivederlo in campo piuttosto che rischiare seriamente una ricaduta che lo tenga fuori per diverse settimane, nonostante senza Ibra il Milan se la passi comunque molto bene. Venerdì ci sarà il test decisivo a Milanello, che decreterà se Ibrahimovic è già pronto per rientrare o meno.