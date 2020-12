L’ex portiere rossonero Mario Ielpo, vincitore della Champions League del 1994, intervenuto a sport-lab.it, ha detto la sua sulle possibilità di scudetto del Milan e sulla corsa al tricolore: “Mi sembra che non ci sia una favorita per lo Scudetto, compreso il Milan in fuga. In questo momento i rossoneri segnano con una facilità incredibile risolvendo partite che, in altri periodi, non vincerebbero mai; a giocatori già bravissimi stanno riuscendo cose straordinarie: il Milan è in un momento magico. Il vantaggio potrebbe non durare molto, ma non mi sento di dire che l’Inter e la Juventus siano più favorite del Milan”.

Sul mercato dei rossoneri

Ielpo ha raccontato dei suoi discorsi con Maldini riguardo il mercato del Milan: “Parliamo spesso di valutazione tecnico-tattiche. Gli chiesi: ma tu pensavi che Kjaer fosse così forte? Maldini rispose: “Io no, ma Massara sì. Mi disse che si poteva andare su di lui a scatola chiusa”. Su Hauge, invece, gli dissi: “Oh, è buono quello”. Io e Paolo la pensiamo quasi sempre alla stessa maniera. Non ha mai avuto dubbi su Ibrahimovic, anche se ha faticato a portarlo al Milan. La grande vittoria di Maldini è stato sposare il progetto giovani più Ibrahimovic. Ha dovuto convincere la proprietà? No, è lui il dirigente, deve dare lui l’impronta che deve essere condivisa con la società”.