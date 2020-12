Il Giornale – Così è nato il sogno scudetto Milan: da quel 22 dicembre 2019 ad oggi

Il Giornale dedica una parte al Milan, impegnato questa sera a San Siro contro la Lazio, nel big match della 14esima di A. Rossoneri chiamati a mantenere l’imbattibilità contro i biancocelesti, nonostante le tante assenze. “Così è nato il sogno scudetto del Milan: da quella umiliante sconfitta targata 22 dicembre 2019 contro l’Atalanta per 5-0. In un anno tutto è cambiato“, così il quotidiano che sottolinea la bontà del lavoro di Pioli e della dirigenza. Ricordiamo che i rossoneri sono gli uni imbattuti nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione, dopo la sconfitta di ieri della Juventus contro la Fiorentina.