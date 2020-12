Il Giornale – Infortunio Ibrahimovic: difficile il rientro dal 1′ per Milan-Parma

Il recupero dall’infortunio subito da Zlatan Ibrahimovic qualche settimana fa durante il match con il Napoli, è uno dei temi più caldi in questi giorni in casa Milan.

Lo svedese sta lavorando ormai da diverso tempo per bruciare le tappe e per rientrare quanto prima possibile in campo. Secondo quanto riportato da Il Giornale, però, il suo impiego nel match contro il Parma, in programma domenica sera a San Siro, sarebbe tutt’altro che scontato: lo staff medico, infatti, non vuole assolutamente correre rischi e qualora non dovesse considerarlo pronto, il suo rientro slitterebbe ancora un po’.