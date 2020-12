Ozan Kabak è uno dei difensori centrali che sta seguendo il Milan per completare il reparto arretrato. Il turco di proprietà dello Schalke 04, però, non piace solo ai rossoneri.

Il Liverpool lo segue da tempo ormai e, secondo il Daily Mail, si sarebbe aggiunto anche il Manchester United alla lista dei pretendenti al giocatore. Le tre squadre se lo contenderanno durante la sessione di mercato invernale ma lo Schalke 04 non lo vorrebbe far partire per meno di 25 milioni di euro.