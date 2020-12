Il Sole 24 Ore – FIFA e UEFA “studiano” il Salary Cap

Il Presidente della FIGC, Gabriela Gravina, parla dell’ esigenza del mondo del calcio di ristrutturarsi per fronteggiare la grave crisi economica. Lo fa ai microfoni del Sole 24 Ore ipotizzando la possibilità di istituire il Salary Cap:

“Nel paesaggio drammatico che stiamo vivendo non si può pensare che una componente come quella dei calciatori che assorbe il 70/80% dei fatturati possa essere indenne. I sacrifici sono necessari da parte di tutti e quelli, apprezzati dai calciatori, sono purtroppo sono insufficienti. Dopo la mia richiesta FIFA e UEFA stanno studiando come intervenire. I club hanno in corso obbligazioni che non possono disattendere ma vanno accompagnati in un percorso virtuoso e duraturo, che tuteli i calciatori che guadagnano cifre basse”.