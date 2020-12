Alta tegola in difesa per il Milan: al 3 minuto del match contro il Parma, Matteo Gabbia ha avuto la peggio in seguito ad uno scontro con Cornelius. Il centrale rossonero è rimasto a terra ed è stato subito sostituito: trauma distorsivo conclusivo al ginocchio sinistro per il rossonero, i tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni.