Interesse per Puig del Barcellona

Un nuovo profilo ha stuzzicato le menti di Via Aldo Rossi. Il Milan sta monitorando Riqui Puig, centrocampista del Barcellona. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, il giocatore è un profilo interessante e compatibile con le caratteristiche richieste dai rossoneri: regista ma all’occorrenza anche mezz’ala ma soprattutto una buona dose di qualità.

I rapporti con Koeman sono incrinati, il classe ’99 ha ottenuto solo una presenza e i catalani starebbero pensando di cederlo in prestito. Sulle sue tracce in pole c’è il Betis Siviglia, ma adesso anche i rossoneri si avvicinano alla porta blaugrana per capire i possibili margini di trattativa per strappare al Barcellona uno dei talenti più conosciuti e forti della ‘Masia’.