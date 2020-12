Kabak, l’agente: “Ozan ha grande stima del Milan. Promesso al Liverpool? Non esiste alcun pre-accordo con nessun club”

Pian piano si avvicina sempre di più il mese di gennaio, quindi la sessione di calciomercato invernale. Sono già molti i nomi che hanno cominciato a girare in ottica Milan, ma alcuni di questi nomi risuonano da parecchio tempo. Di alcuni di questi ne ha parlato l’intermediario, George Gardi, con i colleghi di Tuttomercatoweb.com. Partendo dall’uomo copertina dei sogni per la difesa del Milan: Ozan Kabak.

Ci racconta la sua situazione allo Schalke?

“Kabak è un professionista ed è a disposizione del club. Se lo Schalke dovesse ritenerlo indispensabile per la salvezza, allora sarà a disposizione. Altrimenti quel che posso garantire è che non è vero, come stato ventilato, che Ozan abbia espresso alcuna preferenza per uno o per un altro campionato“.

È sempre una possibilità concreta per il Milan? Al ragazzo piacerebbe?

“Quel che posso dire è che del Milan ha grande stima“.

In Inghilterra spiegano che ci sarebbe un pre-accordo col Liverpool per uno scambio con Divock Origi

“Di Ozan si parla da anni ma è solo un 2000. E’ normale che un giocatore di questo tipo, con questo profilo, abbia certi accostamenti ma non c’è nessun pre-accordo con nessun club“.